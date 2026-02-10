タレントの梅宮アンナさんが9日、自身のインスタグラムストーリーズを更新し、左足の小指を再び骨折したことを報告しました。



【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 左足小指を再び骨折 乳がん闘病中に悲痛な報告…「骨がもろくなっている」 治療の副作用への不安も吐露





投稿には診療室で撮影されたX線写真が添えられており、梅宮さんは「やっと3ヶ月かかって治った左足小指、再び椅子の角に当たり同じ小指を骨折した」と綴っています。







写真にはモニターに映し出された指の骨の様子が写っていますが、梅宮さんは泣き顔の絵文字とともに「骨がもろくなっている」と切実な不安を記しました。







梅宮さんは2024年8月に「浸潤性小葉がん」という希少な乳がんのステージ3Aであることを公表し、現在は右乳房の全摘手術を経て、抗がん剤治療やホルモン療法を継続しています。2025年10月にも同じ箇所を骨折し、ようやく治ったばかりのタイミングでの再骨折という、過酷な闘病生活の中での予期せぬアクシデントに見舞われる形となりました。



【担当：芸能情報ステーション】