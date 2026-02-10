産後ハイになっているのか、信じられないくらい無神経な発言をしてくる人も。今回は、不妊治療中の女性が義姉に言われた一言をご紹介します。

誘拐しないでね？

「義姉の子どもが生まれ、お祝いに行ったときのこと。子どもを抱っこさせてもらっていたら、義姉から『羨ましい？ 子どもができなくて大変だもんね』『誘拐しないでね？』と言われました……。

うちに子どもがいないからって、そんな言い方無神経すぎません？ そうまでしてあなたの子どもなんていりませんけど。

数年後、私は不妊治療で女の子を授かりました。大人しくて育てやすい子です。義姉の息子はヤンチャで親戚の集まりではいつも大暴れしていました。義姉から『大人しい子でいいね。羨ましい』と言われたとき『羨ましいからって誘拐しないでくださいね〜』と、つい言い返しちゃいました。

大人げないかなって思ったけど、不妊治療中、散々マウントをとられたし。これくらいいいですよね？」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 不妊治療中の人に「赤ちゃん羨ましいでしょ〜」なんて、よく言えますよね……。デリカシーの欠片もありません。言い返したくなる気持ちもわかります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。