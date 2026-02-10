バスケットボールB1秋田ノーザンハピネッツのホームゲームが由利本荘市で開催されるのを前に、バスケに取り組む特別支援学校の子どもたちに観戦チケットが贈られました。



カメラマン

「ユニフォーム着るとどうですか？」

生徒

「ユニフォームは楽しいです」



生徒

「これ（ユニフォーム）ですか？これはこういうイベントのときとかに着てます」

カメラマン

「じゃあ特別だね」

生徒

「特別です」

カメラマン

「きょうはどうですか？」

生徒

「ドキドキしてます笑」





ゆり支援学校バスケットボール部は、毎年秋の県大会での優勝を目指し日々練習に励んでいます。9日は、電子部品の製造などを手がける地元の企業、YURIホールディングスからハピネッツのホームゲームの観戦チケットが贈呈されました。シーズンに一度だけ開催される由利本荘市での2連戦。秋田ノーザンハピネッツ 水野勇気社長「ぜひこの2試合しっかり頑張って2連勝してもらいたいなというふうに思っております」YURIホールディングス 須田哲生社長「プロの選手の生のプレーを直に見ていただいて、学業はもちろんですけどもスポーツ、皆さんバスケットボールのほうで今後の夢ですとか目標を立てることに役立てていただければうれしく思います」来月7日と8日、ナイスアリーナに今シーズンからB1に参戦したアルティーリ千葉を迎えます。生徒代表あいさつ 佐々木理桜さん「わたしは中山選手の迫力のあるプレーが楽しみです。きょうはありがとうございました」男子バスケ部の生徒「ディフェンスとかオフェンスの戻り下がりの速さを見たいです」女子バスケ部の生徒「見に行く自体とっても楽しみなので全プレーを観察したいなと思ってます」プロのプレーを間近で見られる貴重な機会。ハピネッツに全力でエールを送ります。