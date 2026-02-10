「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、協和キリン<4151.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場で協和キリンは大幅反発。同社は９日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表した。売上高は４９６８億２６００万円（前の期比０．３％増）、最終利益は６７０億４０００万円（同１２．０％増）だった。北米を中心にグローバル戦略品が伸長。販管費や研究開発費の減少も寄与した。



続く２６年１２月期の売上高は５２００億円（前期比４．７％増）、最終利益は７５０億円（同１１．９％増）の見通し。あわせて、配当方針について「コアＥＰＳに対する配当性向４０％を目処とし、継続的な増配」から「ＤＯＥ４％以上・累進配当」へ変更すると発表。これに伴い、配当予想は７０円（前期６２円）とした。これが好感され、きょうの同社株は大きく値上がりしており、買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS