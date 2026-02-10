・石川製が大幅高で３連騰、１０～１２月期営業益９割増で改憲機運による防衛関連株への関心も追い風

・ＰＩＬＬＡＲが一時Ｓ高、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想増額

・エクサＷｉｚが破竹の８連騰、生成ＡＩサービス好調でショートカバーも株高を後押し

・物語コーポが続急騰し昨年来高値を更新、１２月中間期は大幅な増収増益

・古河機金は異色人気に沸く、今３月期経常利益が一転２ケタ増益予想で配当増額や自己株消却も発表

・タイガポリは大幅続伸、２６年３月期業績予想と期末配当計画を上方修正、自社株取得枠も設定

・イノテック大幅高、２６年３月期業績予想と期末配当計画を上方修正

・リクルートが底値圏から切り返す、２６年３月期業績予想の大幅増額がサプライズに

・レナがカイ気配切り上げ、サウジアラビアの医療研究機関と臨床試験契約締結

・ブロードＥがカイ気配のまま舞い上がる、２６年１２月期営業７４％増益予想で初配当へ

・五洋建は３１年ぶりの２０００円大台が目前、今期営業２．３倍増益に上方修正し配当も大幅増額



