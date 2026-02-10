古河機械金属<5715.T>＝異色人気に沸く。ここジリ高歩調にあったが満を持して大きく上放れてきた。土木・鉱山用クレーンや削岩機などを手掛けるがその高い技術力を駆使して、早くからレアアース回収機材の開発に力を注ぐなど国策テーマに乗る銘柄としてマーケットでも注目度が高い。足もとの業績も好調で、９日取引終了後に２６年３月期業績予想の上方修正を開示、経常利益は従来予想の９４億円から１０９億円（前期比１２％増）に増額した。減益予想から一転して２ケタ増益予想に変わった。銅市況の上昇などが追い風となっているほか、売上高の半分近くを占める金属部門の収益が想定を上回る。為替差益の発生も利益押し上げに寄与している。更に好業績を背景に年間配当を従来計画比１０円上乗せし８０円（前期実績は７０円）に増額することを発表。併せて自己株式消却も開示した。発行済み株式数１０．７％相当の３９０万株を今月２７日付で消却するとしており、株式価値向上や需給改善に対する思惑も株価上昇を強く支援している。



リクルートホールディングス<6098.T>＝底値圏から切り返す。大幅な水準訂正余地を見込んだ投資マネーが流れ込んできた。株価を急浮上させる材料となったのが、想定以上に足もとの収益が好調を極めていることで、９日取引終了後に２６年３月期の業績予想を増額、最終利益を従来予想の４４８３億円から４８０９億円（前期比１８％増）に修正した。修正以前から３期連続の過去最高更新見通しにあったが、それを更に大幅に上積みする形となっている。同社が運営する米求人サイト「インディード」を筆頭としたＨＲテクノロジー事業が会社側想定を上回る。また、外国為替市場でドル高・円安方向に振れたことも利益採算の向上に寄与した。



ブロードエンタープライズ<4415.T>＝物色人気にカイ気配。賃貸マンション・戸建て向けにインターネットサービスを展開する。定額課金型の料金体系で強固な収益基盤を持ち、ＩｏＴリノベーションに注力し需要を捉えている。そうしたなか、９日取引終了後に開示した２６年１２月期の業績予想では営業利益が前期比７４％増の１７億円と急拡大を見込んでいる。同社の売上高及び利益はここ数年来急成長が続いており、２５年１２月期の営業利益は前の期比３２％増の伸びを示していたが、今期は伸長率が加速する見通しとなった。また、好業績を背景に株主還元にも取り組み、今期は２１円１６銭で初配当を行う計画にあり、これも株価の押し上げに貢献している。



五洋建設<1893.T>＝上値追い加速。１９９５年以来約３１年ぶりの２０００円（修正後株価）大台復帰を果たした。海洋土木に強みを持つ建設大手で国内だけでなく海外案件でも実績が高い。業績は豊富な受注残を背景に防衛関連案件などが好調に売り上げに反映され、工事採算も改善していることから利益の上振れ効果も発現している。９日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の３９５億円から５０５億円（前期比２．３倍）に大幅増額した。また、併せて今期年間配当を従来計画に１０円上乗せし４４円（前期実績は２４円）とすることも発表しており、大幅な収益上振れと配当増額を好感する買いを呼び込んでいる。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS