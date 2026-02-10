鎌田大地が今夏にクリスタル・パレス退団と報道…英メディア「新たな挑戦を求めている」
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が今季限りで退団する見方が強まっているようだ。イギリス『スカイ・スポーツ』が報じている。
同メディアによると、今夏に現行契約の満了を迎える中、現在のところ契約延長への具体的な協議は行われていないという。
鎌田は2024年7月にラツィオからフリーエージェントで加入した。2021-22シーズンにフランクフルトでともにUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制したオリバー・グラスナー監督の意向によるものとされている。
加入1年目の昨季は公式戦43試合に出場し、2ゴール3アシストを記録。クラブ史上初の主要タイトルとなるFAカップ優勝に貢献した。今季はここまで公式戦で24試合プレー。昨年12月からハムストリングの負傷で離脱していたが、今月8日のプレミアリーグで復帰を果たしている。
同メディアのジェームズ・サブンドラ記者は「29歳の鎌田は、この夏にオーストリア人指揮官と同様、新たな挑戦を求めている」と伝えており、グラスナー監督と同じタイミングで次のステップへ進むことになりそうだ。
