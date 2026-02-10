　ガイナーレ鳥取は10日、DF松本太一(23)が南葛SC(関東1部)に期限付き移籍することを発表した。

　松本はサンフレッチェ広島ユースから桐蔭横浜大を経て、2025年に鳥取へ加入。ルーキーイヤーの昨季はJ3リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF松本太一

(まつもと・たいち)

■生年月日

2002年9月30日(23歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

184cm/83kg

■経歴

横河武蔵野FCジュニア-東京武蔵野シティFC U-15-広島ユース-桐蔭横浜大-鳥取

■出場歴

J3リーグ:6試合

リーグカップ:1試合

天皇杯:1試合

■コメント

「このたび、南葛SCに期限付き移籍することになりました。

試合に多く出場し、自分自身を成長させて必ず強くなって戻ってきます。

これまで応援してくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。

引き続き応援していただけたら嬉しいです。」