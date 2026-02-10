鳥取DF松本太一が南葛SCにレンタル移籍「自分自身を成長させて必ず強くなって戻ってきます」
ガイナーレ鳥取は10日、DF松本太一(23)が南葛SC(関東1部)に期限付き移籍することを発表した。
松本はサンフレッチェ広島ユースから桐蔭横浜大を経て、2025年に鳥取へ加入。ルーキーイヤーの昨季はJ3リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF松本太一
(まつもと・たいち)
■生年月日
2002年9月30日(23歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
184cm/83kg
■経歴
横河武蔵野FCジュニア-東京武蔵野シティFC U-15-広島ユース-桐蔭横浜大-鳥取
■出場歴
J3リーグ:6試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
■コメント
「このたび、南葛SCに期限付き移籍することになりました。
試合に多く出場し、自分自身を成長させて必ず強くなって戻ってきます。
これまで応援してくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。
引き続き応援していただけたら嬉しいです。」
