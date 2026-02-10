横浜FMとの“開幕前ダービー”で負傷…横浜FCのGKヤクブ・スウォビィクが右ハムストリングス肉離れ
[故障者情報]
横浜FCは10日、元ポーランド代表GKヤクブ・スウォビィクが右ハムストリングス肉離れと診断されたことを発表した。全治10〜12週としている。
スウォビィクは過去にベガルタ仙台やFC東京でプレーし、昨年7月にコンヤスポル(トルコ)から横浜FCに完全移籍。同シーズンは12試合に出場した。
クラブによると、1月25日に行われた横浜F・マリノスとのトレーニングマッチで負傷。2月7日にホームで開催されたJ2・J3百年構想リーグ開幕戦はメンバー外だった。
