MISAMO、バレンタインは「生チョコ用意したい」 ワールドツアーの裏側も明かす
世界的人気グループTWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人によるユニット「MISAMO（ミサモ）」が2月7日、東京・原宿の「クレインズ6142」にて、JAPAN 1st ALBUM『PLAY』の発売記念イベントを開催した。
会場は、アルバム『PLAY』の世界観を体験できるポップアップ形式となっている。着用衣装やミュージックビデオ（MV）のセット展示、メンバーへの手紙を投函できるポストなどが設置された。3人は最新作への思いや、ワールドツアーの裏側を語った。
質問コーナーでは、新曲『Confetti』のMV内で3人がウサギの姿に変身していることにちなみ、「自分自身を動物に例えるなら何ですか？」という質問が投げかけられた。
MOMOは「私は、やっぱりタヌキ」と述べた。「よく昔からタヌキって言われていて、タヌキというあだ名があるくらいなので、タヌキじゃないかなと思います」と語った。さらにMOMOは「SANAはやっぱりハムスター。MINAはペンギンなんですよね」と続けた。「ファンの皆さんが例えてくれる動物（のイメージ）があるので。でも、誰もウサギはいないですね」と述べた。
ワールドツアー中の癒やしの時間について問われたSANAは、「世界中を回りながら、何か思い出に残ることを一つずつ作りたいと思っています」と述べた。メンバーとの食事について「メンバーとよく外出して、その国ごとの美味しいものを食べに行く時間を楽しんでいます」と語った。
バレンタインデーの話題では、MINAが「やっぱりバレンタインといえばチョコレート」とし、「個人的に好きな、とろける生チョコなんかを（メンバーに）用意したいです」と述べた。
今作『PLAY』について、MINAは「前作に続き『芸術』がテーマ。ビジュアル面でも楽しんでいただけるよう、たくさんのコンセプトを盛り込んだ」と述べた。SANAは「今回は『演劇』がテーマ。前作から約1年の間、良いものを届けられるように準備を頑張ってきた」と語った。
本イベントは、2月9日まで同会場で開催される。
▲ MISAMO（左から）MINA、SANA、MOMO
