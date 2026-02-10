ドリカム最新アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を徹底的に掘り下げる特番がWOWOWで放送配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9年ぶりにオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースするDREAMS COME TRUE。これを記念した、1年間にわたるドリカム特集が、WOWOWにて1月からスタートした。

3月は、9年ぶりにリリースされるオリジナルアルバムを掘り下げるスペシャル番組『DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル』と、日本の総人口のたった0.0005%しか見ることができなかったプレミアムライブ『miwa yoshida“とつぜんのちっちゃい” tour of beauty & harmony 2』が放送される。

■3月特番『DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル』

2017年の18thアルバム『THE DREAM QUEST』から9年ぶりにオリジナルアルバムをリリースするDREAMS COME TRUE。ファンにとってはもちろん、日本の音楽シーンにとってもまさに祝祭と呼びたいビッグニュースだ。WOWOWでは、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”『THE BLACK ◯ ALBUM』を深く掘り下げるスペシャルプログラムを放送・配信する。

新曲はもちろん、9年間の中でリリースされ本アルバムに収録される数々の楽曲、それらのMVを大公開。さらに、吉田美和、中村正人への撮り下ろしインタビューを敢行。今回のアルバムに対する想いや、制作にまつわるさまざまなエピソードなどをたっぷりと語る。

■3月特番『miwa yoshida“とつぜんのちっちゃい” tour of beauty & harmony 2』

日本の総人口のたった0.0005%しか見ることが出来なかったプレミアムライブ。自由に華麗に歌いまくる吉田美和と伝説のスーパーミュージシャン（David T. Walker（Gu）、Chuck Rainey（Ba）、Omar Hakim（Dr）、David Benoit（Pf））のソロパートもふんだんにフィーチャーしながらのスーパーセッションは必見。「告白」における吉田美和の歌は観る人の心を激しく揺さぶる。

そんなドリカムは、3月21日から全国アリーナツアーをスタートさせる。今後も続々発表されるWOWOW特番のラインナップにも期待が高まる。

■番組情報

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル』

03/21（土）22:00～

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『miwa yoshida“とつぜんのちっちゃい” tour of beauty & harmony 2』

03/22日（日）24:00～

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

【その他の番組】

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022』

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

内容：吉田美和の『beauty and harmony』という録音芸術作品を、13年ぶりの共演となる上原ひろみを筆頭に世界屈指のミュージシャンたちと奏でるドリカムのジャズ。

WOWOW『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』

02/09（月）19:30～

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

内容：ドリカム吉田美和初ソロアルバムツアー。1996年、Harvey Mason、David T. Walkerらを迎え行われた貴重なライヴドキュメンタリー映像。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

