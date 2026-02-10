理研計器 <7734> [東証Ｐ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の93.1億円に伸び、通期計画の118億円に対する進捗率は78.9％に達し、5年平均の76.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.1％増の24.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.3％減の35.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の21.4％→21.2％に低下した。



株探ニュース

