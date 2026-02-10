大栄環境 <9336> [東証Ｐ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.5％減の148億円に減り、通期計画の216億円に対する進捗率は68.8％にとどまり、3年平均の72.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の67.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の58.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の26.6％→25.2％に低下した。



株探ニュース

