10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.6％減の3607億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.9％減の2853億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> 、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> など80銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.04％高、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> が3.72％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.61％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.55％高、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> が3.22％高と大幅な上昇。



日経平均株価が1562円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1948億6900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1491億7000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が250億7600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が169億1700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が132億6100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が115億1400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億100万円の売買代金となった。



株探ニュース

