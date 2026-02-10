ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 194869 -13.6 56510
２. <1357> 日経Ｄインバ 25076 -0.2 4305
３. <1321> 野村日経平均 16917 -30.3 60190
４. <1458> 楽天Ｗブル 13261 -12.4 67180
５. <1540> 純金信託 12712 -34.3 24265
６. <1579> 日経ブル２ 11514 -36.2 608.8
７. <1542> 純銀信託 10070 -16.1 38620
８. <1360> 日経ベア２ 7901 -46.6 105.9
９. <1568> ＴＰＸブル 6948 -30.6 910.8
10. <1475> ｉＳＴＰＸ 4887 167.5 396.1
11. <1306> 野村東証指数 4370 -55.3 4057
12. <1329> ｉＳ日経 3494 -62.9 5987
13. <1615> 野村東証銀行 2936 25.1 670.7
14. <1330> 上場日経平均 2149 -50.8 60240
15. <2644> ＧＸ半導日株 2112 -47.9 3334
16. <1459> 楽天Ｗベア 2091 -40.1 174
17. <1398> ＳＭＤリート 1998 -4.2 2066.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1895 -50.8 86660
19. <2036> 金先物Ｗブル 1730 -54.1 233000
20. <1489> 日経高配５０ 1583 -59.4 3298
21. <1308> 上場東証指数 1476 19.3 4007
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1447 -44.2 59950
23. <1328> 野村金連動 1350 -47.6 18675
24. <1358> 上場日経２倍 1289 -33.2 107250
25. <1571> 日経インバ 1266 5.1 360
26. <200A> 野村日半導 1127 -28.9 3163
27. <314A> ｉＳゴールド 1077 -56.4 372.7
28. <1326> ＳＰＤＲ 916 -49.7 72290
29. <1541> 純プラ信託 808 -51.0 10150
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ 788 -38.6 70260
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 658 3.8 108
32. <2244> ＧＸＵテック 608 -20.2 2990
33. <1346> ＭＸ２２５ 575 -84.3 59850
34. <1655> ｉＳ米国株 560 -55.6 779.4
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 546 -58.1 2150.0
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 526 -43.5 31130
37. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 494 723.3 1621
38. <1356> ＴＰＸベア２ 478 -44.4 131.5
39. <1369> Ｏｎｅ２２５ 477 -7.6 58090
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 475 -25.9 1078
41. <496A> ＯｎｅＪ２０ 471 1107.7 1002.0
42. <1597> ＭＸＪリート 409 364.8 2071
43. <1623> 野村鉄鋼非鉄 400 84.3 58310
44. <2564> ＧＸ高配日株 383 264.8 3692
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 380 -51.2 57900
46. <2559> ＭＸ全世界株 376 -57.8 27000
47. <1673> ＷＴ銀 371 -59.5 11705
48. <1671> ＷＴＩ原油 355 -23.2 3326
49. <1487> 上場米債ヘ有 349 3072.7 12405
50. <1545> 野村ナスＨ無 333 -69.7 39680
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
