　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　194869　　 -13.6　　　 56510
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 25076　　　-0.2　　　　4305
３. <1321> 野村日経平均　　 16917　　 -30.3　　　 60190
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13261　　 -12.4　　　 67180
５. <1540> 純金信託　　　　 12712　　 -34.3　　　 24265
６. <1579> 日経ブル２　　　 11514　　 -36.2　　　 608.8
７. <1542> 純銀信託　　　　 10070　　 -16.1　　　 38620
８. <1360> 日経ベア２　　　　7901　　 -46.6　　　 105.9
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6948　　 -30.6　　　 910.8
10. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4887　　 167.5　　　 396.1
11. <1306> 野村東証指数　　　4370　　 -55.3　　　　4057
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3494　　 -62.9　　　　5987
13. <1615> 野村東証銀行　　　2936　　　25.1　　　 670.7
14. <1330> 上場日経平均　　　2149　　 -50.8　　　 60240
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　2112　　 -47.9　　　　3334
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2091　　 -40.1　　　　 174
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1998　　　-4.2　　　2066.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1895　　 -50.8　　　 86660
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　1730　　 -54.1　　　233000
20. <1489> 日経高配５０　　　1583　　 -59.4　　　　3298
21. <1308> 上場東証指数　　　1476　　　19.3　　　　4007
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1447　　 -44.2　　　 59950
23. <1328> 野村金連動　　　　1350　　 -47.6　　　 18675
24. <1358> 上場日経２倍　　　1289　　 -33.2　　　107250
25. <1571> 日経インバ　　　　1266　　　 5.1　　　　 360
26. <200A> 野村日半導　　　　1127　　 -28.9　　　　3163
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1077　　 -56.4　　　 372.7
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 916　　 -49.7　　　 72290
29. <1541> 純プラ信託　　　　 808　　 -51.0　　　 10150
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 788　　 -38.6　　　 70260
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 658　　　 3.8　　　　 108
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 608　　 -20.2　　　　2990
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 575　　 -84.3　　　 59850
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 560　　 -55.6　　　 779.4
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 546　　 -58.1　　　2150.0
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 526　　 -43.5　　　 31130
37. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 494　　 723.3　　　　1621
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 478　　 -44.4　　　 131.5
39. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 477　　　-7.6　　　 58090
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 475　　 -25.9　　　　1078
41. <496A> ＯｎｅＪ２０　　　 471　　1107.7　　　1002.0
42. <1597> ＭＸＪリート　　　 409　　 364.8　　　　2071
43. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 400　　　84.3　　　 58310
44. <2564> ＧＸ高配日株　　　 383　　 264.8　　　　3692
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 380　　 -51.2　　　 57900
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 376　　 -57.8　　　 27000
47. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 371　　 -59.5　　　 11705
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 355　　 -23.2　　　　3326
49. <1487> 上場米債ヘ有　　　 349　　3072.7　　　 12405
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 333　　 -69.7　　　 39680
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


