国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第7週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週から1つランクを上げて4位に浮上。また、松島輝空（木下グループ）も1ランクアップの7位に入り、2人が引き続きトップ10を維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が林詩棟（中国）を抜いて2位に上昇し、林詩棟は3位に後退した。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が1ランクアップの19位、宇田幸矢（協和キリン）は26位で変動なし。篠塚大登（愛知工業大）は1つ順位を下げて31位となった。

田中佑汰（金沢ポート）は36位をキープ。吉山僚一（日本大）は4ランクアップの50位に浮上し、茺田一輝（早稲田大）も同じく4ランクアップの55位となった。及川瑞基（岡山リベッツ）は4ランク上げて61位に。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）も5ランクアップの64位に入った。

また、坂井雄飛（愛知工業大）は2つ順位を上げて96位。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月9日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （↑ 5位）：張本智和

7位 （↑ 8位）：松島輝空

19位（↑ 20位）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

31位（↓ 30位）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

50位（↑ 54位）：吉山僚一

55位（↑ 59位）：茺田一輝

61位（↑ 65位）：及川瑞基

64位（↑ 69位）：吉村和弘

96位（↑ 98位）：坂井雄飛