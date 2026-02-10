お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、9日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。所属事務所の後輩だった人気芸人について語った。

“凄いと思う芸能人”の話題になり、2024年5月に松竹芸能から独立したお笑いタレント・みなみかわの名前が挙がった。クロちゃんは「みなみかわはもともとうまいし、一歩引いて何かをするのは得意」と話したが、「でもうちの会社にいた時は、怒ったら止まらない人だったから」と明かした。

共演者が「そうなんだ！？」と驚くと、クロちゃんは「もうバチクソケンカしてたから、マネジャーとね」と告白。「そのイメージもあるから、もっと平坦な感じで行けばいいのになと思ってた。だから今はノンストレスでやってるんじゃない？」と想像すると、「我が家」坪倉由幸が「松竹を辞めて、奥さんがいろいろ頑張って」と、個人事務所の代表を務める、みなみかわの妻の功績に触れた。

そして「みなみかわさんの面白さをいろんな人に、東野（幸治）さんや（千原）ジュニアさんなりに言って」という坪倉に、クロちゃんは「あれはだけど、奥さんが凄かったってなってるけど、東野さんやジュニアさんの懐が深かったのがデカい」と指摘。「みなみかわ、うまいことやってんな、マジで」とうらやんでいた。