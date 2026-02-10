ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエアで、日本女子初の金メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）。

１０日未明の朗報に、ＳＮＳでは、祝福や歓喜の声が投稿される中、村瀬選手の名前「椛」という漢字について盛り上がった。

「椛」は、中国に由来しない日本発祥の漢字「国字」に分類される。国字とは、日本独自の動植物、地形、建物などに使われ、「峠」（とうげ）、「辻」（つじ）、「畑」（はたけ）「働」（はたらく）、「鱈」（たら）、「鮭」（さけ）、「榊」（さかき）など、日本らしい風土や食文化に根差した漢字が多い。

村瀬選手の「椛」は、主に「もみじ」と読み、木に花が咲いたように赤く色づく「紅葉」を意味し、秋の美しさや風情を表す。岐阜市出身で１１月生まれの村瀬選手は、紅葉の美しい季節にちなんで名付けられたとみられる。

ＳＮＳでは「心とセットで『ここも』という響きはなんとも心地いい日本語だ」「日本代表選手にふさわしい国字を使った名前がすてき」「金メダルおめでとう。紅葉よりも明るくキラキラ輝いていた」と称賛のコメントが次々に投稿された。（ウェブメディア部 鈴木幸大）