３年連続開幕投手となった横浜ＤｅＮＡの東＝宜野湾（花輪 久写す）

横浜ＤｅＮＡの東克樹投手（３０）が３年連続４度目となる開幕投手を託された。「３年連続で大役を任され、本当にうれしい。やってやるぞという気持ち」と決意を新たにした。

昨季まで３年連続で１３勝超を挙げ、昨季は２度目の最多勝のタイトルを獲得。相川監督も「チームで唯一、計算できる投手」と全幅の信頼を寄せ、東は「３年連続、１年間ローテーションを守ったので、次は４年連続に向けてやる」と語る。

１日のキャンプ初日に、相川監督の部屋で直接告げられた。呼ばれた時点で頭によぎるものはあったが、実際に言葉をかけられ身が引き締まった。「気持ちがさらに入った。任せてください」と力強く応じたという。

「現状維持は退化」と胸に刻み、進化し続ける。２８年ぶりのリーグ優勝に向け、２年ぶりとなる１７０イニング以上の登板を目標とする。開幕戦については「全１４３試合のうちの１試合」と泰然としながら「チームとしてスタートを切る大事な一戦」という言葉に、エースの覚悟がにじむ。

「優勝できるだけの力のがあり、勢いに乗れば強い。チームに勢いを付ける」と東。横浜スタジアムで開幕する相川新体制の初陣で、勝ち星をプレゼントする。