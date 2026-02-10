スノーボード女子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳の村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。五輪公式のSNSは、各国の選手たちが“日本流”で村瀬を祝っている場面を公開すると、日本のファンから感激のコメントが集まった。

村瀬は1本目に、大技トリプルコーク1440に成功。89.75点の高得点を叩き出すと、2本目は72.00点で合計161.75点。171.00点のユ・スンウン（韓国）に次ぐ2位につけた。さらに3本目、トリプルコーク1440を完璧にメーク。89.25点で逆転のトップに立つと、ユ・スンウンは3本目を決められなかった。五輪公式のインスタグラムが公開したのはその後。競い合った各国の選手が、村瀬を胴上げしている場面だった。

ファンからは「競い合った選手たちがハグしに来てくれる、胴上げをしてくれる！涙が止まりません！！」「これよこれ！お互いリスペクトし合うこのシーンで泣けた」「この友愛がたまらない」「野球にしか胴上げの文化がないと思ってたけど親近感湧く！！」と感激のコメントが並んだ。

銅メダルのユ・スンウンが村瀬を「ヤバい」「オメデトウゴザイマス」と日本語で祝福するなど、選手同士がリスペクトするスノーボード文化が今大会も注目されている。



（THE ANSWER編集部）