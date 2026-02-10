工藤静香「食べると得する」手作りチーズケーキ2種公開「見た目のインパクト凄い」「美の秘訣判明」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手の工藤静香が2月10日までに、自身のInstagramを更新。2種類の手作りチーズケーキをレシピとともに公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「見た目のインパクト凄い」かぼちゃのタネが大量にまぶされたチーズケーキ
工藤は「チーズケーキとめちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！」とつづり、手作りの2種類のケーキを料理中の写真や動画で公開。「このごまケーキは、食べると得するような。。。とにかく体のためにも良くて、蜂蜜をかけたりしてもおいしい感じです」とつづり、使われている材料が「腸（ヨーグルト）を整えることで吸収力を高め、卵と良質なたんぱく質・脂質・ミネラルが肌・髪・爪の“素材”となり、黒ごまの抗酸化作用がエイジングケア」と栄養的な知識も説明している。
さらにレシピについても詳しくつづっており、「野菜を進んでは食べない宇宙人に絞りたてジュースを！その残った繊維でクラッカーをつくりました」とすべての材料を無駄にせずさまざまな料理に応用する、料理上手な工藤らしい言葉で投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「美の秘訣判明」「早速作りたい」「焼色が完璧」「見た目のインパクト凄い」「栄養知識の豊富さに尊敬」「素材を無駄にしないのがさすが」「体への優しさが伝わる」「レシピありがとうございます」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、手作りチーズケーキ公開
◆工藤静香の投稿に反響
