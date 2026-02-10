【映画ランキング】浜辺美波＆目黒蓮W主演、『ほどなく、お別れです』首位発進！
2月6〜8日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され。長月天音のベストセラー小説シリーズを、浜辺美波＆目黒蓮のW主演で実写映画化した『ほどなく、お別れです』が、初週金土日動員45万4100人、興収6億3900万円をあげ初登場1位に輝いた。
【写真で見る】2月6〜8日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、先週首位発進を決めた『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、週末金土日動員20万3700人、興収3億6000万円をという高稼働を見せたものの、ワンランクダウン。累計では動員88万人、興収14億円を突破している。
3位は、公開10週目を迎えた『ズートピア2』が、週末金土日動員17万3000人、興収2億5600万円をあげランクイン。累計では、動員1060万人、興収144億円を超え、歴代興収ランキングでベスト20に入った。
4位は、亀山陽平監督によるYouTube総再生回数1.5億回を突破した全12話のショートアニメを、再編集して新シーンを加えた『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、初週金土日動員10万9500人、興収1億5100万円をあげ初登場。その他、6位には、BE：FIRSTのアジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡った初のワールドツアーに完全密着した『BE：the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、10位には、テレビアニメ放送20周年を記念してリバイバル上映が2週間限定でスタートした『涼宮ハルヒの消失』が、それぞれ初登場を果たした。
公開30週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、圏外から5位に、公開36週目の『国宝』が7位にランクインしている。
福山雅治が故郷の長崎で行ったフリーライブを自ら映画化した第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』は、11位スタートとなった。
2月6〜8日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ほどなく、お別れです』
第2位：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
第3位：『ズートピア２』
第4位：『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
第5位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第6位：『BE：the ONE -START BEYOND DREAMS-』
第7位：『国宝』
第8位：『クスノキの番人』
第9位：『ランニング・マン』
第10位：『涼宮ハルヒの消失』
