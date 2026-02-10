宇垣美里、幼少期ショット公開に反響「お顔が完成してる」「おめめパッチリ」
【モデルプレス＝2026/02/10】元TBSでフリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーが運営するInstagramのストーリーズが、9日に更新された。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
ストーリーズの質問機能で、ファンからのコメントに回答した宇垣。「私服コーデみたいです！」という質問に対しては「ポイントは虎の毛皮」とつづり、写真を公開。虎のぬいぐるみのようなものの前で笑顔を見せる、幼少期の自身の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「小さい時から可愛すぎる」「お顔が完成してる」「面影しかない」「おめめパッチリ」「笑顔が愛らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
