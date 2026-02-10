『ばけばけ』錦織、ヘブンの熊本行きを知りパニック 取り乱す姿にネット同情「修羅場…」「切なすぎる」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第92回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が熊本へ行くことを知った錦織（吉沢亮）が取り乱す様子が描かれると、ネット上には「しゅ、修羅場…」「切なすぎるよ…」などの反響が寄せられた。
【写真】錦織に背を向けるヘブン…！
ある日、トキ（高石）とヘブンはタエ（北川景子）のもとを訪れる。そこでヘブンは、同席していた勘右衛門（小日向文世）も交えて熊本行きを提案。ヘブンの“熊本で一緒に暮らしたい”という申し出にタエと勘右衛門は驚くものの“家族と相談してみる”と応じるのだった。
そんな中、錦織は江藤知事（佐野史郎）から呼び出され、ヘブンが熊本行きを考えていることを告げられる。驚いた錦織は松野家へ直行。「ご冗談ですよね？」と問いかけた錦織に、ヘブンは英語で“家族の意見を聞いてから話そうと思った”と応じる。「理由は？」と返す錦織に、ヘブンは「マツエ…フユ、サムイ…ジゴク」とつぶやき、彼を避けようとする。
ヘブンを追って「本当の理由は何ですか？」と問い詰める錦織。「本当は…松江に書きたいものがなくなってしまったんじゃないですか？」と重ねると、黙ったままのヘブンに対して、「日本滞在記」の題材や中学校での教育、さらに住居に関してなど次々と、松江に残るための提案を日本語でまくし立てていく。それでもヘブンは「ゴメンナサイ！」と声を上げ「マツエ、サムイ…ソレダケ」と言い残し、その場を後にするのだった。
残された錦織がショックを受けて思わず「いや…ええっ…？」ともらすと、ネット上には「しゅ、修羅場…」「錦織さんの気持ちを考えると苦しい」「錦織さん切なすぎるよ…」「胸痛すぎつらい」といった声が続出。またヘブンに対しても「知事の耳に入る前に相談してあげてほしかった」「ヘブンさん、せめて本当の理由を言ってあげてよ」などの投稿も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
