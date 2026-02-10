大和田南那“夫顔出し”ウエディングフォト公開「美男美女すぎて見惚れる」「幸せいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48の大和田南那が2月9日、自身のInstagramを更新。夫とのウエディングフォトを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「美男美女すぎ」イケメン夫と見つめ合うウエディングフォト
大和田は「実は2024年2月8日に結婚式挙げました あっという間に2年経った」と2年前に式を挙げていたことを報告。「大好きな人達に囲まれて幸せな時間でした」と振り返り、純白のドレスに身を包んで夫と見つめ合う姿や、花束の上で重ねられた2人の指輪が際立つ写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます！美男美女すぎて見惚れる」「幸せのお裾分けをありがとう」「ドレス姿が本当に綺麗」「旦那様との雰囲気が素敵で憧れます」「幸せいっぱいの笑顔に癒やされます」「指輪もドレスも全部がお洒落」といった反響が寄せられている。
大和田は、2024年6月13日に動画編集者のきーちゃんとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB「美男美女すぎ」イケメン夫と見つめ合うウエディングフォト
◆大和田南那、2年越しのウエディングフォト披露
大和田は「実は2024年2月8日に結婚式挙げました あっという間に2年経った」と2年前に式を挙げていたことを報告。「大好きな人達に囲まれて幸せな時間でした」と振り返り、純白のドレスに身を包んで夫と見つめ合う姿や、花束の上で重ねられた2人の指輪が際立つ写真を載せている。
◆大和田南那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます！美男美女すぎて見惚れる」「幸せのお裾分けをありがとう」「ドレス姿が本当に綺麗」「旦那様との雰囲気が素敵で憧れます」「幸せいっぱいの笑顔に癒やされます」「指輪もドレスも全部がお洒落」といった反響が寄せられている。
大和田は、2024年6月13日に動画編集者のきーちゃんとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】