◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）９日＝富張 萌黄】スピードスケート女子で４種目にエントリーした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、最初の１０００メートル種目で“銅メダル発進”を決めた。４度目の五輪で、個人・団体追い抜きを含め、通算８個目（金２、銀４、銅２）のメダルを獲得。今大会で、夏冬を通じて日本女子では１０個超えの初の２桁大台も見えてきた。残り３種目を展望する。

▼５００メートル＝１５日（日本時間１６日１時３分〜）

前回２２年北京五輪で銀メダルを獲得。今季同種目でのＷ杯出場は格下のＢクラス１度のみ。海外勢との対戦はほとんどなく、未知数な部分が多い。９日の１０００メートルで銀メダルを獲得し、５００メートル世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が優勝候補。日本の吉田雪乃（２３）、北京大会覇者のエリン・ジャクソン（米国）らがメダル争いとなる。高木は今季国内レースで吉田に２戦２敗。メダル獲得には打倒吉田がベースとなりそうだ。

▼団体追い抜き＝１回戦・１４日（同１５日０時〜）、準決勝・１７日（同１７日２２時５２分＝第１、同２２時５８分＝第２）、決勝・１７日（同１８日０時４７分〜） 前回金メダルのカナダ、“王国”オランダ、米国と４強の争いとなる。１８年平昌五輪金、前回２２年北京銀の日本はＷ杯では３戦し優勝１回、３位が２回とメダルは有力視されている。準決勝と決勝の間はわずか２時間。３人１チームで滑走する団体で、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜らメンバーとの布陣構成が注目される。出場種目の多い高木のスタミナが、２大会ぶり金メダル奪還へ鍵を握りそうだ。

▼１５００メートル＝２０日（同２１日０時３０分〜） 世界記録を保持する大本命種目。ラスト種目で悲願の金メダルを獲得し有終の美を飾りたい。今季Ｗ杯で４勝のヨイ・ベーネ（オランダ）がまさかの代表落ちし、この種目での金メダル争いで高木が金メダル候補の最右翼に浮上した。今季Ｗ杯は１勝を含めて安定した成績で、５季連続６度目の総合優勝を飾って、ミラノ五輪を迎えた。２大会連続銀メダルの雪辱を晴らす材料は十分だ。