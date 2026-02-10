◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１０００メートルはオランダの２選手がかなり爆走したなという印象です。少しでも早くトップスピードに入れるように最初からガンガン攻めていて、レールダム選手は６００メートル通過のラップタイムが２６秒１。ちょっと手が付けられないなというタイムで、最後のラップも落とさなかった。とんでもない滑りでした。

高木選手も入りは良く、６００メートル通過のラップも２６秒台が出ていました。先にコク選手がいいタイムを出して、同走のレールダム選手が前を滑っている状況でしたが、バックストレートでも動きが粗くなることなく、落ち着いていました。最後のカーブもきれいに滑っていたので、自分のペースはある程度意識できていたと思います。ただ、最後のラップ（２９秒３８）が少し落ちてしまったところが２人との差になりました。

残りの種目に向けて、大事なのはピークの作り方です。最後の１５００メートルをメインに考えていると思いますが、他の選手の状態が良かったからといってペースを乱されて何かを変えるのではなく、自分の調整をしっかり貫いてほしいと思います。高木選手は滑りながら調子を上げていくことができる選手。心に火がついたでしょうし、ここから乗っていくことを楽しみにしています。（１０年バンクーバー五輪男子５００メートル銅メダル、元世界記録保持者）