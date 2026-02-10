お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。2年半で「進化」したバキバキ肉体ショットを披露した。

「2年半本気で筋トレしてみた」

西野さんは、「2年半本気で筋トレしてみた」とコメントを添えて、上半身裸の6枚の比較写真を投稿。筋トレ歴0日から2年半の筋肉の違いを公開し、肉体改造の様子をみせていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目の「0日目」のものは、クローゼットの前で立っていた。2枚目の「半年」のものは、トレーニング器具の前に立ち、ポーズをとっていた。半年前と比べて、引き締まった肉体だ。6枚目の「2年半」のものは、似たポーズをとっているが、胸板がさらに厚くなり、二の腕も太くなった様子がうかがえた。

この投稿には、「今が最高」「でかっ！」「なんか若返りが半端ない！」「どんどんでかくなってますね！」「別人レベル」といったコメントが寄せられていた。

西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。