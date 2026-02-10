【Fender Telecaster】（長野県 しんさん。 53歳）

ジョンレノンがエルトンジョンのコンサートに飛び入り参加した際に抱えていたテレキャスターを可能な限り近付けた形でカスタマイズしました。

・同じテレが無かったのでFenderメキシコ製純正パーツを組み合わせ。

・フロントにGIBSONエンボスロゴ入りPU（リアPUを逆向きに）

・ブリッジサドル下の謎プレートをチタン板で自作

・Groverペグと無駄にデカいワッシャー

・Late50s仕様のロゴはｺﾞﾆｮｺﾞﾆｮ…

・ほか、マイナスネジや細かいパーツ類もジョンと同型にしました。

とにかくジョンと同じであることが最優先。どんな音になるかはガン無視してたのでｗサドル下の板やトップローディングのテンションも相まってか全然テレキャスターっぽい音ではないものが出来上がりました(笑)

ふくよかな鳴りはやはりジョンらしいリズムギター向きです。最初の資料とパーツ集めから完成まで2年半くらいかかり、時間かけてパーツを小分けで買い集めたせいかそんな大金払った実感がありません。でも実際総額いくらかかったかは…考えないようにしてますｗｗ

◆ ◆ ◆

やってんなー。一般人からすれば、何にこだわっているのかどこがどう違うのか、そしてそれがなんのためなのか、全く理解できないことでしょう。こじらせなどという可愛いものではなく、情熱から執着を超えて狂気の領域。でも錯乱していないという平常心が神々しいのです。サイコー。謎が多ければ多いほど燃えてしまうという楽器人の悲しき性癖が、気高く結晶化した症例ですね。でも、ここにはそんな疾病の理解者がたくさんおられます。今後もどんどんと我が身を襲った症例を語ってください。下記に動画のお薬、出しておきますね。（BARKS 烏丸哲也）

