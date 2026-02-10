２月８日の代替競馬として行われている１０日の東京１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝オセアフェアモント除外で１５頭立て）は、レイチェル・キング騎手と初コンビを組んだベアハンドキャッチ（牡３歳、美浦・池上昌和厩舎、父ミスターメロディ）が鼻差の大激戦を制した。勝ち時計は１分２７秒５（稍重）。

キング姐さんが、オープニングレースでみせた。最後の直線は好位からレースを進めたＪＲＡ最年長・柴田善臣騎手騎乗のヌクレオチドとの、長く続く首の上げ下げ。最後まで並んだままゴールに飛び込んだが、わずかの差で勝利を手にした。鞍上も「子供っぽいところはあるけど、今日は素の一生懸命走る性格を見せてくれた。これからの半年ぐらいをかけてフィジカル、メンタルとさらに良くなる部分があると思います」とジャッジした。

また２日ぶりの開催についても、同騎手は言及。「２日間、競馬がなかったのはなかなか珍しい流れですけど、今日はとてもいい天気。２日待ってて良かったです」。晴れ間が広がる上空のような、さわやかな笑顔で振り返った。