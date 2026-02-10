今日10日は西から前線を伴った低気圧が接近中です。午後は九州から雨のエリアが広がり、夜は近畿も雨の所があるでしょう。明日11日は東海や関東も午前中は雨でとなりそうです。日本海側も雪ではなく雨が降り、急速に雪どけが進みます。なだれや落雪に十分ご注意ください。

今日10日は西から天気下り坂 夜は九州から近畿で雨

今日10日(火)は西から前線を伴った低気圧が接近中です。

昼過ぎから九州北部では雨のエリアが広がり、夕方には九州南部でも広い範囲で雨でしょう。夜には中国地方は雨で、四国や近畿も雨の降りだす所が出てきそうです。





東海や関東は今夜にかけては天気の崩れはないでしょう。北陸は夜から所々で雨となり、東北は午後から雨や湿った雪が降ったりやんだりでしょう。北海道は日の差すこともありますが、夜遅くなると雪になりそうです。

明日11日・祝日 東海や関東も午前は雨 雪どけによる雪崩・落雪注意

明日11日(水・祝)は、西日本の雨は明け方までにはやむ所が多いでしょう。東海は未明から朝にかけて雨で、関東も午前中いっぱいは雨になりそうです。水不足や渇水に悩んでいる地方には、空気を潤す恵みの雨となります。ただ、太平洋沿岸ほど雨や風が強まる時間がありそうですので、ご注意ください。



日本海側は明日11日(水・祝)も雪ではなく断続的に雨が降るでしょう。ただ、1月下旬ごろから続いた寒波の影響で、日本海側では記録的な大雪となりました。

今後一週間程度は、気温の上昇によって、積雪の多い所では雪どけが急速に進みます。除雪作業中の事故やなだれ、落雪などに十分ご注意ください。危険な場所にはむやみに近づかず、除雪は必ず2人以上で安全確認をしながら行うようにしましょう。