佐野海舟のプレーが話題

ドイツ1部マインツは現地時間2月7日にブンデスリーガ第21節でアウクスブルクと対戦し、2-0で勝利を収めた。

先発出場したMF佐野海舟は得意のボール奪取から抜群の推進力を生かしたプレーでカウンターの起点になるなど攻守に絶大な存在感を示した。

今季は一時最下位に沈むなど苦戦を強いられているマインツだが、ホームにアウクスブルクを迎えたこの一戦はドイツ代表MFナディム・アミリのPK2発で2-0の勝利。リーグ戦3連勝で、14位へと浮上した。

そのなかで佐野は開幕から21試合連続の先発出場。この日も中盤で攻守に奔走し、勝利に貢献していた。

ブンデスリーガ日本語版の公式Xは「佐野海舟が奪ったボールを一気に前線に運び、カウンター攻撃の起点に」と佐野のプレー動画を公開。左サイドからドリブルで中央に切れ込んできたFWミヒャエル・グレゴリッチュからボールを奪い取るとそのままボールをスペースに蹴り出して一気に前進。さらに最前線のFWフィリップ・ティーツへパスをつないでチャンスを作りだした。

フィニッシュにはつながらなかったものの、相手のチャンスの芽を摘み、カウンターへとつなげる佐野のファインプレー。ファンからは「相手からすると本当に嫌な選手」「ステップアップ間違いない」「美しい動きだ」「最近の佐野海舟、普通にレベル上がりすぎてない？」といったコメントが寄せられるなど、そのクオリティーの高さは大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）