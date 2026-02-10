フランクフルトFW神代慶人がU-21チームでゴール

ロアッソ熊本からドイツ1部フランクフルトへ移籍したFW神代慶人がU-21チームのテストマッチで早速ゴールを決めた。

神代は16歳でJ2デビューを飾り、1年目から19試合で5得点をマーク。2年目の昨季は21試合で8得点とさらに結果を残した。今冬にフランクフルトへ完全移籍して欧州へ初挑戦。今季はU-21チームでプレーする。

現地時間2月8日に行われたKSVヘッセン・カッセルとのテストマッチに出場した神代はペナルティーエリア内左から中央へ切れ込み、体を捻るよう右足でシュート。迷いなく足を振り抜くと、シュートは相手DFの足に当たりながらもゴールへと吸い込まれた。このゴールで1-1の同点に追いついたフランクフルトはその後に逆転し、2-1で勝利している。

フランクフルトの日本語公式Xは神代のゴール動画を公開。すると「迷わず振り抜くそれでこそ神代くんよ」「3人相手に積極的に仕掛けて仕留め切ってて素晴らしい」「素晴らしい」「シュート意識が高くて良い」「見たかったやつ」「スーパーケイト」と様々なコメントが寄せられた。

欧州での大きな一歩を踏み出した18歳のストライカーは、自慢の決定力でドイツでも定位置を掴み取ることができるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）