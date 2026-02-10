立ち食いそば屋も国産そば粉を使用する時代になってきた。

【画像】「春菊天そば」でも、「かき揚げそば」でも、「もりそば」でもない…板橋本町にニューオープンした“国産そば粉使用店”で絶品だった“意外な一品”はコチラ

株式会社東急グルメフロントが経営する「しぶそば」は2025年8月に秋田県にかほ市の階上早生（はしかみわせ）の新そば祭、2025年11月に長野県青木村のタチアカネの新そば祭を開催。「名代富士そば」は2025年10月に大規模な新そば祭りを実施して話題になった。

ファストそばチェーン店では小木曽製粉所が通年で国産そば粉を使用している。他店でも国産そば粉の使用を特定の店舗で始めたり、その配合を増やしたりしている。海外産そば粉の高騰で国産そば粉との価格差が接近していることがその一因なのかもしれない。この傾向は今後も増えていきそうである。

板橋本町駅近くに国産そば粉使用店が誕生！

そんな中、板橋本町駅近くに2025年12月にオープンした立ち食いそば屋「立喰い そばうどん えびす」が国産そば粉を使用して営業しているという情報が入ってきた。どんな店なのかさっそく訪問してみることにした。



場所は都営地下鉄三田線の板橋本町駅からすぐ

場所は都営地下鉄三田線の板橋本町駅改札からA4出口を出てすぐの中山道沿いの便利な立地である。

金曜の昼過ぎ、店内はほぼ満員だ。8人位のL字カウンターの立ち食いスタイルで、調理の様子をみながら注文の品を待つ。

店主の益子清さん（41歳）と女将さんの奥様が突然の訪問にもかかわらずにこやかに迎えてくれた。店員は他に2名、計4人で対応している。

随所に「生そば 国産そば粉使用」との張り紙が

人気メニューをきくと「春菊天そば」、「かき揚げそば」、「角煮そば」、「もりそば」だという。

さっそく「春菊天そば」（700円）を注文した。

随所に「生そば 国産そば粉使用」と張り紙が掲示されている。

登場したのは隙がない「春菊天そば」（700円）

注文と同時に、女将さんが春菊天を揚げ始め、益子店主が生そばを取り出し茹で始めた。流れるような所作で注文をさばいている。生そばの茹で時間は3分ほど。しばし待って「春菊天そば」が登場した。

春菊天は大きく手のひら状に揚げられている。そばはやや細めのタイプ。まずつゆをひとくち。完成された味だ。鰹節、鯖節、昆布、しいたけなどから出汁をとっている。甘味は少なく、返しもしっかりと決まっている。隙がない。

そばをすする。加水はやや低めで、かけでもしっかりとしたコシがある。春菊天はこれまたサクッとホロッとしていて軽いタイプ。三拍子そろったうまいそばに出合ってしまった。

益子店主が「もりそばで食べると、そばの良さがもっとハッキリわかりますよ」というので「もりそば」（580円）を追加注文した。

うまさに思わず納得する“理由”

注文を待つ間にお店の誕生の経緯を聞いてみたのだが、この味のうまさが納得できる理由がいくつかあった。

1）店主は建築会社の経営者で立ち食いそばが大好き「立喰い そばうどん えびす」の経営は、益子店主が経営する板橋が地元の建築関係の会社、株式会社EBISUである。近年、建築関係から立ち食いそば屋を経営開始するケースが増えており、そうした流れの1つというわけである。益子店主は大の立ち食いそば好きで、建設現場に出向く時は常に立ち食いそば屋をリサーチしているとか。つまり、店主の立ち食いそばデータベースは相当な量なわけだ。 2）女将さんは料理のプロ、以前は沖縄料理屋を経営一方、女将さんは以前同じ場所で沖縄料理の店「がちまや食堂」を切り盛りしていた。つまり、天ぷらはもちろん、大抵の料理はお手のもの。メニューにある角煮は沖縄料理「ラフテー」の応用だ。まだお子さんが3歳と小さいため、昼間に営業できる飲食店にチェンジしようと益子店主と相談し、立ち食いそば店を始めたというわけである。 3）女将さんの実家は町そば屋でノウハウを共有立ち食いそば好きの店主の好きが高じてというだけでなく、立ち食いそば屋を選択する大きな理由がもう1つあった。女将さんの実家が板橋区小豆沢にある町そば屋「満月」を営んでいるのだ。つまり、女将さんはそばの出汁、つゆ、そばの製麺などを日頃から見聞きしていた。実際に「父親のアドバイスを聞いて出汁つゆなどのノウハウを習得できたのは大きい」という。

また、益子店主がこだわった国産そば粉使用の生そばは、「満月」の仕入先の製粉所にお願いしている。高級そば店などに卸している製粉所で、使用している立ち食いそば屋はほぼないとのこと。そして生そばは北海道産のそば粉を使用している。益子店主がこのそばを食べたとき、断トツにうまかったので即決したそうだ。

美しい麺線の「もりそば」

そうこうしているうちに「もりそば」が到着した。

細めのやや透き通った美しい麺線である。そばをまずすする。しっかりしたコシと歯応え。つけ汁は奥深い出汁と返しが融合した上品なタイプである。

これはうまい。途中、卓上にあるふりかけを少々入れて、あっという間に食べてしまった。

無料サービスの「たぬき」などを途中でかけてもよさそうだ。そして卓上の「そば湯」をいただいた。

沖縄料理「ラフテー」の応用「角煮そば」（900円）は絶品

翌週の月曜日。どうしてもおすすめされたうちの一品「角煮そば」を食べたくなり、午前10時に再訪した。さっそく「角煮そば」（900円）と朝5時〜13時限定の「サービスライス」を注文。

ちょうど角煮を作っているところだったので見せてもらった。

大きく切り分けた豚バラ肉を黒糖、ザラメ、醤油、酒などと炊いていく。これは期待が膨らむ。登場した「角煮そば」は圧巻だった。

厚めに大きく炊いた角煮は味もしっかり。女将さんの沖縄料理の味である。

つゆに角煮の味が沁み込んで深みが増している。濃い目の味付けがなかなかよい。たぬきを追加して食べ進む。

そして、「サービスライス」に角煮を半分移動してふりかけをかけていただく。

いいコメを使っている。角煮丼はたまらないうまさだ。

これからの目標を聞いてみた

2日間にわたり、おいしいそばを堪能してしまった。益子店主は今後「角煮せいろ」や「鴨せいろ」などせいろ系のメニューを開発したい、サービスメニューなどをもっと増やしていきたいという。

また、板橋本町駅周辺には立ち食いそば屋を含めそば屋が少ないそう。「朝5時から営業しているので、是非お越しください」とのことだった。

最近、板橋区役所前周辺には立ち食いそば屋が増えている。そして、板橋本町にも国産そば粉使用のおいしい店が誕生した。そば好きとして本当にうれしい限りだ。次回は「かき揚げそば」か「かき揚げもりそば」を食べようと思う。

INFORMATION

「立喰いそばうどん えびす」

住所 東京都板橋区宮本町1-2

営業時間 月〜土 5:00〜15:00

定休日 日、祝

（坂崎 仁紀）