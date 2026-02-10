清楚にまとめると、また違った魅力が際立ってくる。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月9日の第2試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（連盟）が、その美貌をさらに際立たせるヘアスタイルで試合会場に現れた。グラビアアイドルとしても絶大な人気を誇る高宮の登場に、視聴者からは対局前から熱烈な視線が注がれた。

【映像】ツヤサラ髪と最高スタイルを見せる高宮まり

この日の高宮は、美しく手入れされたロングのストレートヘアで入場。普段の華やかなイメージとは一線を画す、清楚系かつどことなく大人の色気を感じさせる装いを見せた。試合会場の照明を反射して輝くツヤサラな髪は、彼女の持つ透明感をより一層引き立て、入場シーンからカメラは釘付けとなった。

高宮といえば、グラビア界でもトップクラスの活躍を見せる抜群のプロポーションの持ち主だ。この日も、チームのユニフォームの上からでもはっきりと分かるシルエットの美しさが話題に。

中継のコメント欄には、彼女のビジュアルに魅了されたファンからの投稿が相次いだ。「髪ツヤツヤ」「かわいい高宮」といったヘアスタイルへの称賛はもちろん、ユニフォーム姿で見せるスタイルの良さに対しても「ウエスト細い」といった驚きの声がズラリと並んだ。

麻雀に対しては常に攻撃的で、この日も役満・四暗刻のチャンスを迎えると、他の役には脇目も振らず一直線。強気な打牌が清楚なビジュアルのギャップも彼女の大きな魅力の一つだ。戦う姿勢と美しさを兼ね備えたその姿は、この日も多くの麻雀ファンを魅了して止まなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

