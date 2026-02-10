「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が10日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。岩手県を旅行で訪れた様子を投稿した。

「盛岡旅行に行ってきたよ」と報告。ニット帽にエプロン姿をアップし「今回の旅のお目当ては…人生初のわんこそばチャレンジ 15杯でかけそば1杯分、女性の平均は30杯ってお姉さんに聞いて『100杯で記念の絵馬もらえるよ〜』って言われたからそこを目標にしてたんだけど…」と明かした。

わんこそばの器がズラリと並んだ衝撃の写真を添えた結果は…。「気づいたら210杯食べてた」と特技の大食いを存分に発揮。「友達6人で勝負して1位だったよヘヘッ 食いしん坊担当の肩書き守ってきましたハート 2日間、盛岡グルメ堪能しまくって幸せいっぱいの旅でした」とつづった。

ファンやフォロワーからも「食いしん坊担当の防衛はさすがです」「凄すぎる」「ドヤ感！？にほっこり」「安定の1位でしょ〜笑笑」「レベルが違いますな」「さすが爆食クイーン」「細い体のどこにそんなに入るの？」などのコメントが寄せられている。

また、別の投稿では「小岩井牧場に行ったよ 何も知らずに行ったら、たまたまTGRラリーチャレンジが開催されてた日だったの」と伝え、雪景色の中、オフホワイトのコートや耳当てで防寒し、ソフトクリームを満喫するショットをアップした。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気な食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。