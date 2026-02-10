»×¤ï¤º2ÅÙ¸«¡ÖL.A.¤Þ¤Ç3Ëü±ßÀÚ¤ê¡× JAL·ÏLCC¤Ë¡É¶Ã°Â±¿ÄÂ¡É½Ð¸½Ãæ ¹Ô¤Àè¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ï¹â³Û¡×¤Ê¾ì½ê¤Ð¤«¤ê
18Æü¤Þ¤Ç
¡¡JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñºÝÀþLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¡¢ZIPAIR¤¬2026Ç¯2·î18Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥»¡¼¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÌÊÆÊýÌÌ¤ÎÏ©Àþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÊÒÆ»3Ëü±ßÀÚ¤ê¡×¤Ê¤É³Ê°Â¤Ê±¿ÄÂ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖJAL·ÏLCC¤Î¶Ã°Â±¿ÄÂ¡×Á´ËÆ¤Ç¤¹¡Û
¡¡ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´Ö¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢±¿ÄÂ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¡ÖÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÒÆ»¤¢¤¿¤ê¤Î±¿ÄÂÎã¤ÏÀ®ÅÄ¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Àþ¤¬2Ëü9250±ß¤«¤é¡¢À®ÅÄ¡Á¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥óÀþ¤¬3Ëü9000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥ÉÀþ¤Ç¤â¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ZIPAIR¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤«¤éÄê´üÊØ¤Î±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤ëLCC¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÀ®ÅÄ¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Àþ¤ò³«Àß¡£2026Ç¯¸½ºß¡¢ËÌÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£