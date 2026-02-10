¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î¥¹¥«ー¥È¤Î²¼¤Ë·ÈÂÓº¹¤·Æþ¤ìÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍÆµ¿¡¡ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
Àè·î¡Ê1·î¡Ë¡¢¹áÀî¸©°½ÀîÄ®Æâ¤Ç½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î¥¹¥«ー¥È¤Î²¼¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò±£¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·Æþ¤ìÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢°½ÀîÄ®¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°½ÀîÄ®Î©¤ÎÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤Ç²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤ÏÀè·î11Æü¸á¸å¡¢°½ÀîÄ®Æâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÆ°²è»£±Æ¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤Ë±£¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î¥¹¥«ー¥È¤Î²¼¤Ëº¹¤·Æþ¤ìÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÅð»£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä®Î©ÉÂ±¡¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°½ÀîÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤·¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£