「レベル上がりすぎてない？」「野獣だ」ブンデスで躍動する日本代表MFの“ワンプレー”に脚光！「存在感が圧倒的」
マインツの日本代表MF佐野海舟の“ワンプレー”が話題を呼んでいる。
現地２月７日開催されたブンデスリーガ第21節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツはホームでアウクスブルクと対戦。２−０で勝利した。
この一戦にフル出場した佐野は攻守にハイパフォーマンスを見せて勝利に貢献したなか、特に注目を集めているのが、52分のプレーだ。自陣ボックス手前の右寄りで、鋭い読みで相手のパスをカット。そのまま力強くドリブルで持ち上がって前線の味方へと繋ぎ、チャンスを創出した。
このシーンをブンデスリーガ日本語版の公式Xが「佐野海舟が奪ったボールを一気に前線に運び、カウンター攻撃の起点に」と綴って投稿。SNS上では「さすが回収」「レベル上がりすぎてない？」「相変わらず上手いなあ」「野獣だ」「存在感が圧倒的」「相手からすると本当に嫌な選手」といった声が上がっている。
そんな佐野の活躍もあり、マインツはリーグ戦３連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟の推進力溢れるプレー
