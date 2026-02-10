´Î¤òÀ°¤¨¤ÆÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤È©¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦
¡¡2·î¤ÏÎ©½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Îµ¤¸õ¤Ï¤Þ¤À´¨¤¯¡¢ÂÎ¤â¿´¤âµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö´Î¡Ê¤«¤ó¡Ë¡×¤ÎÆ¯¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Î¤Ï¡¢µ¤¤ä·ì¤Î½ä¤ê¤òÄ´À°¤·¡¢´¶¾ð¤ä¼«Î§¿À·Ð¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÂ¡ç¥¡£
´Î¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¸ª¤³¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2·î¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤ÌôÁ·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö´Î¤ò¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¿©ºà¤Ï¡¢½ÕµÆ¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥»¥í¥ê¡¢»°¤ÄÍÕ¡¢¤·¤½¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÌîºÚ¡£¤³¤ì¤é¤Ïµ¤¤Î½ä¤ê¤òÂ¥¤·¡¢¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÀÌ£¤Ï´Î¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯ÎÌ¤Î´»µÌÎà¤ä¿Ý¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ä¤ê¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆïªµä¤Ç¤Ï¡¢´Î¤ÎÆ¯¤¤òÀ°¤¨¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÉ¤é¤®¤Ë¤¯¤¤È©¤È¿´¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
2·î¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÈþÍÆ½àÈ÷·î¡×¡£ÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
[Ê¸¡§meilong¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ]
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£