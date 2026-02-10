¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù½ªËë¤ÎÎ¢¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿¡ÈÆìÄ¥¤êÁè¤¤¡É¡¢¸åÈÖÁÈ¤á¤°¤ë¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»×ÏÇ¡×¤È¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Î¹½ÁÛ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ê¿Æü¸á¸å¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢º£½©¤Î²þÊÔ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×ÍµÈ¤Ë¤âÃã²½¤µ¤ì¤¿¡¢µÜº¬¤Î´Ú¹ñÏ©¾å¤Ç¤ÎµÊ±ì»Ñ
¡Ö2¡Á3Ç¯Á°¤«¤éµÜº¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ò¼¤á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÊó¤¬½Ð¤¿¸å¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÂ³Êó¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¡È¤Ä¤¤¤Ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡µÜº¬¤Ï1987Ç¯¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÀ¾¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤¬20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿µÜº¬¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡µÜº¬ËÜ¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²°Âæ¹ü
¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Ç¤â½ªÎ»¤ÇÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¸å³ø¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤¬²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸á¸å¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡£ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÏÎó¤ÎÃÏÊý¶É¤Ç¤¢¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ç¤Î·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤ÇÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡£CM¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤âÇüÂç¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤ÎÁ´ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼çÍ×¥¡¼¶É¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤È¤Ê¤ì¤Ð¡ÈÏÈ¤òÌá¤»¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Ê¤¼´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÍ¼ÊýÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ëÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÈÖÁÈÃÂÀ¸¤Î¥¦¥é»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢2007Ç¯9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁðÌî¿Î¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤È¡¢¸á¸å¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÆÊüÁ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2006Ç¯¤«¤éÍ¼Êý¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¤º¤é¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¸á¸å2»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤éÉ¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î·ÏÎó¶É¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤âÊüÁ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´¹ñÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Ï¶ÉÁ´ÂÎ¤ÇÈÖÁÈ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸á¸å¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤Þ¤ÇÍ½»»¤ò³ä¤±¤º¡¢µã¤¯µã¤¯¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤ÎÏÈ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÈÖÁÈ¤Ë¡¢·ÏÎó¶É¤È¤Ï¤¤¤¨ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤¬À©ºî¤¹¤ë¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î»ÙÇÛ²¼
¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù½ªÎ»¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÊüÁ÷ÏÈ¤ò¼è¤êÌá¤¹Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2025Ç¯¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¤Î½à¥¡¼4¶É¤Ç»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡ØÆÉÇäÃæµþFS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¿·²ñ¼Ò¤Î20¡ó°Ê¾å¤Î³ô¼°¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¡È»ÙÇÛ¹½Â¤¡É¤¬¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¡¼¶É¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸Ãæ¡¦¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð½à¥¡¼¶É¤ÏÆü¥Æ¥ì¤¬ºî¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤ÀÊüÁ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤òÌá¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¹³¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÃÌÜÇîÆ»»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡ÈÅìµþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÏÈ¤òÅìµþ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ºî¸½¾ì¤Î¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤â¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡ÖÊ¿ÆüÂÓ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬»Å»ö¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤ÎÈ¯Ãí¸µ¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¾å¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÏÈ¤ò»à¼é¤·¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄÃÌÜ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤âÀÁ¤±Éé¤¤¤¿¤¤ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¸åÈÖÁÈ¤Î¹½ÁÛ¤Ï
¡ÖÈÖÁÈ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤È¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù½ªÎ»¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¿Íµ¤¤â¤¢¤ëMC¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æü¥Æ¥ì¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÊý¤ÎÆü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ì¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¿Í¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤«¤ÄÍ½»»¤â½Ì¾®·¹¸þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤êÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÈÖÁÈ¤Î¹½ÁÛ¤ÏÎý¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò¤â¤Ã¤È¤âÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊóÆ»¶É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ønews every¡¥¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÊóÆ»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁáÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç²ÔÆ¯
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÈÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÅö»ö¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁáÄ«¤Î¡ØOha¡ª4 NEWS LIVE¡Ù¤«¤éÌë¤Î¡Ønews zero¡Ù¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¤³¤ÎÏÈ¤Þ¤Ç¼«¼ÒÀ©ºî¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤ÎÁý°÷¤ò¤·¤Æ¤âÂÎÎÏ¤¬»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¤ÎÊóÆ»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÊóÆ»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±¤¸Æü¥Æ¥ì¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡Ønews zero¡Ù¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡£¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô½ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ÇÁüÁÇºà¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é¡¢¼èºà¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÎÊóÆ»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÊÌ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¼èºàÏ¢·È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÈÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Ö¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÆìÄ¥¤êÁè¤¤¡É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£