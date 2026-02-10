Çò¸µ¥¢¡¼¥¹¡¢¤¯¤Ä¤·¤¿¤Î¥º¥ìÍî¤Á¤òËÉ¤°¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Î±ÕÂÎ¤¯¤Ä¤·¤¿»ß¤á¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
Çò¸µ¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¯¤Ä¤·¤¿ÃåÍÑ»þ¤Î¥º¥ìÍî¤Á¤òËÉ¤°¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Î±ÕÂÎ¤¯¤Ä¤·¤¿»ß¤á¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤ò2·î20Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¤¯¤Ä¤·¤¿¤Î¥º¥ìÍî¤Á¤òËÉ¤°¾¦ÉÊ¡£¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·ÈÂÓ¤Ë¤âÊØÍø¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¿å¤Ç´ÊÃ±¤ËÀö¤¤Î®¤»¤ë¡£1972Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£1994Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò»ß¤á¤ëÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòº£¤ÎÊ¿À®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÅÙÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê´ë²èÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Î®¹Ô¤·¤¿Ê¿À®¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤½¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¥Ü¥È¥ë¤â¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¹á¤ê¤Ï´Å¤¤¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÆü¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ò¡È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤¯¤Ä¤·¤¿¤ò¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥º¥ì¤òËÉ¤°¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¿åÀö¤¤¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤ë¡Ê¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¥Õ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
