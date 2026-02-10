»ñÀ¸Æ²¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥ó¥¦¥¤¡×¤«¤é²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥¯04ËÜÂÎ¤òÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä
»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¹ü³Ê¡¢¿§¡¢¼Á´¶¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥ó¥¦¥¤¡×¤«¤é¡¢°ìºòÇ¯¸ÂÄê¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥¯ 04ËÜÂÎ¡×¡ÊÁ´1ÉÊ¡Ë¤ò¡¢4·î21Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¡Ê²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Omise¡Ü¡Ò¥ª¥ß¥»¥×¥é¥¹¡Ó¡¢»ñÀ¸Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¤ÇÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤ª¤Ë¸÷¤ò½¸¤á¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ê¤·¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¤Ä¤ä¤È¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò³ð¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥Á¡¼¥¯¡£°ìºòÇ¯¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Á¡¼¥¯ 04¡×¤ÎËÜÂÎ¡Ê¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ë¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤¬¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤¬È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬¸÷¤ò½¸¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Êµ±¤¤ÇÈ©¤ò¾È¤é¤·¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤Î¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¦¥¤¡×¤Ï¡¢1976Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¡Ö¸Ä¡×¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤ò»þÂåËè¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÆÈ¼«¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥á¥¤¥¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿·À¸¡¦¥¤¥ó¥¦¥¤¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¡Ö¼«Ê¬Èþ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹ü³Ê¡¢¿§¡¢¼Á´¶¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷¤¬¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢±Æ¤¬¹ü³Ê¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¡¢¼¡¡¹¤È°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢·ì¿§¡¦´éÎ©¤Á¡¦¼Á´¶¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¡£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿»Ñ·Á¤äÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¡¢¤Þ¤Àµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
»ñÀ¸Æ²¡áhttps://www.shiseido.co.jp