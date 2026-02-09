¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤À¡×¤¤¤¸¤á¤Ë¿Ì¤¨¤ëÌ¼¤òµß¤Ã¤¿Êì¤Î¡Ö·ãÎå¡×3ÅÙ¤ÎÅÝ»º´íµ¡¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿½÷Àµ¯¶È²È¤Î¸¶ÅÀ
¡ÖÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¸¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ë¤Ë¤¿¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤è¡×¡£¤¤¤¸¤á¤Ë¿Ì¤¨¤ëÌ¼¤Ø¡¢Êì¤¬Â£¤Ã¤¿²×Îõ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¨ー¥ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿±ÝÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢30Âå¤ÇÌ²³è¥Ø¥Ã¥ÉÀ°ÂÎ¡ÖDr.HEAD¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢3ÅÙ¤ÎÅÝ»º´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï7Å¹ÊÞ¤Î·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¥ªー¥Êー¤Ë¡£ÀäË¾¤ò¡ÖÀ®¸ù¤Î¸¶ÅÀ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿½÷À¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ãÂÀ¤ê¤«¤é20¥¥í¸º¢ª¶ÚÆùÈþ¤¢¤ëÂÎ¤Ø¤È°ìÊÑ¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä±ÝÅÄ¤µ¤ó¡ÊÁ´17Ëç¡Ë
ÉÔÌ²¤Î·Ð¸³¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ
¨¡¨¡ ±ÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¡¢²÷Ì²¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¹Ô¤¦Ì²³è¥Ø¥Ã¥ÉÀ°ÂÎ¡ÖDr.HEAD¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÅ¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢À°ÂÎ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥ÉÀ°ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§°ÊÁ°¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢·ãÌ³¤Ç2～3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ì²¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤ÉÔÌ²¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é20¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ä¤é¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¼«Á³¤ÈÂÎ½Å¤¬Ìá¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â¤À¤ó¤À¤ó¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¯¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«ÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À°ÂÎ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èµ¯¶È¥»¥ß¥Êー¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î¿Í¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§¡Ö½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÉÔÌ²¾É¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ëµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Öµ»½ÑÄó¶¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤Ë²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶õ¤Êª·ï¤¬Â¿¤¯¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Åö»þ¤Ï»Å»ö¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤¤¤Êý¤¿¤Á¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ±ÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¡Ö½ÉÂê¡×¤È¤·¤Æ¤´¼«Âð¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤·î¤Ë1²ó¤Û¤É¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Úー¥¹¤Î»Ü½Ñ¤À¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤ÏËèÆü¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤´¼«Âð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ¬Èé¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÂ³¤±¤ì¤Ð¡Ö¤Á¤ê¤Ä¤â¸ú²Ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á·Ð¸³¤¬µ¯¶È¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë
¨¡¨¡ ²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§ÆÃ¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Êì¤Ï»ä¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÅöÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Êì¤ÎÉã¡Ê»ä¤ÎÁÄÉã¡Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤È¤¤ËÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö´ûÂ¸¤Î¥ìー¥ë¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êì¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢»ä¤â¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£»×¤¤¤Ä¤á¤ÆÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢Êì¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î!?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡¢»ä¤¬¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼è¤ë¤Ë¤¿¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤è¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÆ°¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¼ø¶È¤ÎÉü½¬¤Î»þ´Ö¡£¥à¥ÀÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À®ÀÓ¤â¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäË¾¤òÀ®¸ù¤ËÊÑ¤¨¡¢3ÅÙ¤ÎÅÝ»º´íµ¡¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿º£
¨¡¨¡ ¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ï¡¢±ÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§Êì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿ーÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÏÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤äÉþ¾þÀìÌç³Ø¹»½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ëÌ¤·Ð¸³¤Î»ä¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Êì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¿¤·¤«¤Ëº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ±´ü¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾å¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¡£º£¤¤¤ë´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¤é¡¢È´¤¤ó½Ð¤¿Â¸ºß¤ËÉ¬¤º¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤À¤Ã¤¿Å¹Ä¹¤Î¹ÔÆ°¤òÌÏÊï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ä¹¤ÎÀÜµÒÃæ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢µ¢Âð¸å¡¢ÆþÍáÃæ¤Ë¸ýÄ´¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹Ä¹¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë»ä¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅ¹Ä¹¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¿·Å¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìö¿Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£ÅÝ»º¤Î´íµ¡¤â3²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡¢ÅÝ»º¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤ª¶â¤ÎÍ»»ñ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¡¢°ìÊâ°ìÊâ·ø¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·Ð±Ä¤â´Þ¤á¡¢7Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Ãå¼Â¤ËÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÝÅÄ¤µ¤ó¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ªÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¤ªµëÎÁ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£»ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢ÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ã·ÅÄÂ¿·Ã¡¡¼Ì¿¿¡§±ÝÅÄ¤¢¤¤