»°¹¬À½²Û²ÐºÒ4Ç¯¤Ç°ÖÎî¼°¡¢¿·³ã¡¡6¿Í»àË´¡¢¡Ö°ÂÁ´°ìÈÖ¤Ë¡×
¡¡ÊÆ²ÛÂç¼ê»°¹¬À½²Û¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤Ï10Æü¡¢¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤Î¹ÓÀî¹©¾ì¤Ç2022Ç¯¤Ë6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤«¤é4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë°ÖÎî¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£µíÄ²±É°ì¼ÒÄ¹¤é¤¬°ÖÎîÈê¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸¥²Ö¡£¼°Åµ¸å¡¢µíÄ²¼ÒÄ¹¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö²þ¤á¤Æ¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£°Â¿´°ÂÁ´¤ò°ìÈÖ¤Ë·Ç¤²¤Æº£¸å¤â¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÐºÒ°Ê¹ß¡¢°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï22Ç¯2·î11Æü¿¼Ìë¤ËÈ¯À¸¡£¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë·úÊªÌó8800Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Åö»þ20Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷2¿Í¤È60¡Á70Âå¤À¤Ã¤¿½÷À¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â1¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï24Ç¯2·î¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤À¤Ã¤¿º´Æ£¸µÊÝ»á¡Ê55¡Ë¤éÅö»þ¤Î´´Éô4¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡£¿·³ãÃÏ¸¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·³ãÏ«Æ¯¶É¤âÆ±·î¡¢É¬Í×¤ÊËÉ²ÐÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¼Ò¤Èº´Æ£»á¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸¡¤Ï25Ç¯2·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£