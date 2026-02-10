TBS NEWS DIG Powered by JNN

44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢15ºÐÅö»þ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎëÌÚ°¡Èþ ¡Û ¡Ö15¤Î»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¡×¤ò¸ø³«¡¡44ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¡¡Ö#ÀÎ¤Ã¤Ý¤µ¤¬²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¥¯¥é½Ð¤¿»þ´ü¤Ï¤É¤³¤â¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×


ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö44¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15¤Î»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
 


¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¤¬½Ð¤¿»þ´ü¤Ï¤É¤³¤â¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡ª¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
 


¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤ÏÌ¼¤¬¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤È¡¢°¦Ì¼¤Î¼ñÌ£¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û