¡Úµð¿Í¡Û¥´¥¸¥é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤Î¹çÎ®¤ËÌó£²£°£°¿Í¤Î£ÇÅÞ¤¬Âç´¿À¼
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥¸¥é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º°¿§¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢£±£°»þ£´£°Ê¬¤Ë¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅþÃå¡£¤½¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£²£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤äÈÝ¤ä¡Ö¾¾°æ¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¡Ö¥´¥¸¥é¡Á¡ª¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç´¿À¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿£²£´Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¤¤Ê±é½Ð¤Ï¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ëµå¾ì¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï£±£²Æü¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»¤Þ¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î¸å¤Ï£±£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤âË¬ÌäÍ½Äê¤Ç¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤é¥Ê¥¤¥ó¤ò·ãÎå¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£