¡È¾å»Ê¤¬É¾²Á¤·¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¡É¤È¡ÉÁÈ¿¥À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡½¥Ñ¡¼¥½¥ë¤¬Éô²¼¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤òÄ´ºº
¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤«¤é¤Ï¡¢Éô²¼¤Î5¤Ä¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤¬ÁÈ¿¥À®²Ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥À®²Ì¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÉô¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¹¤ë¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë·¸Ä¹Ì¤Ëþ¤Î°ìÈÌ¿¦ÁØ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢ÁÈ¿¥ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Î§Åª¤«¤Ä¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢Éô²¼¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀ®Ä¹¡×¡Ö¿¦¿Í¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤¤¡×¡Ö¤Þ¤È¤áÌò¡×¡ÖÈãÈ½¼Ô¡×¤Î5¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤ÇÃ´¤¦ËüÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥À®²Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ó¤êÅº¤¤¡×¡Ö³Ø¤Ó¶¦Í¡×¡ÖÆ§¤ß½Ð¤·¡×¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖËÜ²»È¯¸À¡×¤Î5¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö³Ø¤Ó¶¦Í¡×¤ä¡ÖËÜ²»È¯¸À¡×¤ÏÁÈ¿¥¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¼Â»ÜÅÙ¹ç¤¤¤¬Äã¤¯¡¢¾å»Ê¤«¤é¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å»ÊÂ¦¤ÎÇ§¼±¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î71.7¡ó¤¬¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤¬¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç2.88¿Í¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾å»Ê¤¬É¾²Á¤·¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÈ¿¥À®²Ì¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤È¤¬É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°é¤Æ¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Î½Æ±»Î¤Î´¶¼Õ¤ä¾Ð¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¸òÎ®¤È¡¢¾å»Ê¤È¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÎ¾Î©¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌò³ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Î§À¤ä¡¢¸½¾ì¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥Åª¤ÊÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´ÉÍý¿¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÁØ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¸ÛÍÑ´·¹Ô¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥Ç¡¼¥¿½ÐÅµ¡§¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê
