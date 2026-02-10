¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î200²¯¥¦¥©¥óÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔÏ¢ÌÁ¤¬¾ðÊóÎ®½Ð¤òÌäÂê»ë¡¡ÀÇÌ³¸øÌ³°÷¡¦µ¼Ô¤ò¹ðÈ¯¤Ø
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¡¢Ìó200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¶âÄÉÄ§¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬ÀÇÌ³¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤òÌäÂê»ë¤·¡¢Ë¡ÅªÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÇ¼ÀÇ¼ÔÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö2·î10Æü11»þ¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÀÇ¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÀÇÌ³¸øÌ³°÷¤È¡¢¤³¤ì¤òºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿µ¼Ô¤ò¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤ª¤è¤Ó¸øÌ³¾åÈëÌ©Ï³±Ì¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ë¹ðÈ¯¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¡ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡É
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÇ¯7·î¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£¤«¤é¤ÎÈóÄê´üÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¡¢200²¯¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤òÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬Êì¿ÆÌ¾µÁ¤ÎË¡¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ½êÆÀ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Á¥ã¥¦¥ÌÂ¦¤Ï¡¢Åö³ºË¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµÅö¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«²ò¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¼ÀÇ¼ÔÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀÇÌ³ÀìÌç¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ç¡¢1·î29Æü¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÇ¶â¤òÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤ÇÃ¦ÀÇ¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏÃæ¿´¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿ÆÌ¾µÁ¤ÎË¡¿Í¤ò¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìµºá¿äÄê¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£¸å¤ÎÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¸¢±×¤ò¿¯³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÀè·î¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÅÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ËÀ¿¼Â¤ËÎ×¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿µ½Å¤«¤Ä¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÝÀÇ¾ðÊó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£