ILLIT¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê³ÍÆÀ¡ªÆüËÜSG¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤¬¿Íµ¤

¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× ILLIT¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç²»¸»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤â¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤¬¡¢1·î´ð½à¤ÇÎß·×½Ð²ÙËç¿ô10ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥í¥Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤ëÈ©¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢Ëè·î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÎß·×½Ð²ÙËç¿ô¤ò´ð½à¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ê10ËüËç¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê25ËüËç¡Ë¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê50ËüËç¡Ë¤Ê¤É¤Ë¶èÊ¬¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤ÏÆüËÜÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ï¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÀÄ½Õ¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ILLIT¤é¤·¤¤Î®¹Ô¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ØTopping¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¼çÂê²Î¤ä¹¹ð¤Î²»³Ú¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ILLIT¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMagnetic¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó10¥«·î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡ÊÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô2²¯²ó¡ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÎòÂå¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÃ»¤Ç¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÁá¤¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡ÊÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô5000Ëü²ó¡ËÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØLucky Girl Syndrome¡Ù¤âÃå¼Â¤ËºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ILLIT¤Ï7ÅÔ»Ô¤Ç½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖILLIT LIVE ¡ÆPRESS START¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£Æ±¸ø±é¤ÏÍè¤ë3·î14Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ê¼¸Ë¡¢Åìµþ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹á¹Á¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£